A cura della Redazione

Sono oltre 12.000 gli articoli, riproducenti noti brand amatissimi dai bambini, sequestrati dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di distinti interventi finalizzati a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non sicuri in vista dell’imminente festività dell’Epifania.

I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, dopo aver individuato un esercizio commerciale che vendeva giocattoli contraffatti nel pieno centro cittadino partenopeo, estendendo i controlli a un locale annesso, che fungeva da deposito, hanno sequestrato oltre 10.000 giocattoli contraffatti e/o non sicuri, riproducenti noti marchi per minorenni, quali Super Mario, Sonic, Avengers, Stitch, Peppa Pig e Cry Babies. Una 45enne di origine cinese, responsabile dell’attività, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente, i finanzieri del II Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, lungo le vie cittadine nei Quartieri Mercato e Fuorigrotta hanno individuato cinque distinti soggetti intenti a vendere sulle improvvisate “bancarelle” migliaia di “calze della befana” riportanti famosi personaggi della Disney, Peppa Pig, Kinder, LOL, Me contro Te, Chiara Ferragni, Bing, The Simpson, Sonic, oltre al brand calcistico della SSC Napoli. Dopo aver provveduto a sequestrare la merce illecitamente posta in vendita, i finanzieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria i 5 responsabili per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Soltanto negli ultimi due mesi, le Fiamme Gialle partenopee hanno sequestrato oltre 5,4 milioni di prodotti contraffatti e/o insicuri.