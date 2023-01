A cura della Redazione

Il Gip del Tribunale di Napoli non ha convalidato l'arresto in flagranza differita di un ultras del Napoli, arrestato dalla Digos per i fatti avvenuti domenica sull'autostrada A1, dove si sono fronteggiati centinaia di suppprters partenopei e romanisti nei pressi dell'area di servizio Badia al Pino, in provincia di Arezzo.

La decisione del giudice è giunta a seguito della visione di un filmato ed immagini depositati dal legale dell'uomo, che era stato ristretto ai domiciliari proprio in attesa dell'udienza di convalida.

Le accuse mosse nei suoi confronti erano di possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive. Era stato anche denunciato per rissa aggravata.

Il tifoso farebbe parte della Brigata Carolona, gruppo del tifo organizzato della Curva A.