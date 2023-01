A cura della Redazione

Pusher di Torre Annunziata in "trasferta" in penisola sorrentina. I Carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno arrestato, per detenzione di droga a fini di spaccio, L. S., 52enne oplontino.

I militari l’hanno fermato nella frazione di Arola mentre era a bordo di uno scooter. Proprio nel sottosella hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina. Altre palline gli sono state trovate addosso durante la perquisizione, portando il conto a 13 dosi.

L’uomo, già arrestato lo scorso anno sempre per spaccio, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.