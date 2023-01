A cura della Redazione

E’ ora di cena quando arriva una chiamata al 112. “Aiutatemi vi prego, mio marito mi sta picchiando”, le parole di chi è dall'altra parte della cornetta, una donna di 34 anni di Palma Campania. Subito una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, insieme ai militari del nucleo radiomobile, raggiungono casa da cui è partita la telefonata e, appena accedono, parlano con la vittima.

La donna riferisce ai militari di essere stata presa a schiaffi e pugni dal compagno mostrando anche vari mobili che lui ha distrutto.

Non è la prima volta, infatti i Carabinieri accertano che già nel 2021 lei l’aveva denunciato. L’aggressore anche lui è in casa ed è in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente dovuta all’uso di alcol. Inevitabile l’arresto. In manette finisce un 37enne, bloccato con non poche difficoltà. E' stato condotto nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.