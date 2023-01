A cura della Redazione

Rogo nella notte, in fiamme tre automobili parcheggiate in strada. Tanta paura e nessun ferito in via Margherita di Savoia, a Torre Annunziata.

Tre vetture sono andate a fuoco, molto probabilmente in un incendio doloso. Sul posto per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno faticato non poco a domare l'incendio.

Sul caso indagano i poliziotti del Commissariato di Torre Annunziata agli ordini del primo dirigente Stefano Spagnuolo. Al momento non è esclusa alcuna pista, neanche quella che porta al raid di camorra, anche se si scava nella vita privata dei proprietari delle tre vetture.