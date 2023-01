A cura della Redazione

Bomba esplode nella notte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

La deflagrazione è avvenuta nel complesso di edilizia popolare conosciuto come "219/81" (la legge sul post terremoto dell'80), in via Jan Palach.

L'esplosione ha provocato il danneggiamento di alcune finestre di uno stabile della zona.

Sul posto i carabinieri di Castello di Cisterna e il nucleo artificieri.

L'ordigno era ad elevato potenziale. Indagini in corso per risalire ai "bombaroli" e al movente.