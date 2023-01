A cura della Redazione

Paziente dimesso con un infarto in corso: condannato il cardiologo.

Un anno e tre mesi di reclusione con pena sospesa e provvisionale di liquidare ai parenti: è la pena inflitta al cardiologo che nel 2017 era in servizio presso l'ospedale di Boscotrecase. Il Tribunale di Torre Annunziata lo ha condannato in primo grado per omicidio colposo, per il decesso di Luigi Monaco, 50enne di Torre Annunziata, deceduto la mattina del 13 settembre 2017.

La sera prima, Monaco si era recato in ospedale in seguito ad un malore. Paziente cardiopatico, sospettava un nuovo infarto. Dopo la visita, però, il cardiologo ne dispose le dimissioni anziché ricoverarlo in osservazione per ulteriori accertamenti.

Poche ore dopo si consumò il dramma, con la morte del 50enne. Venerdì, il giudice Riccardo Sena ha accolto la tesi del pm Matteo De Micheli e dei familiari - costituiti parte civile con l'avvocato Antonio Borrelli - ed ha condannato il medico.