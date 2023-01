A cura della Redazione

Crolla parte di un palazzo disabitato nel rione Provolera.

Il crollo è avvenuo intorno alle ore 17,00 in vico Rosselli (stradina che collega via Carducci con via Parini) molto probabilmente a causa delle piogge di questi giorni. I detriti hanno invaso la strada e ostruito l'ingresso di un altro edificio.

Sul luogo si sono portati i vigili del fuoco che hanno transennato l'area ed aiutato alcuni residenti ad uscire dalle loro abitazioni. Sul posto anche i vigili urbani e il personale dell'Ufficio tecnico comunale. Si contano diverse famiglie costrette ad allontanarsi dalle loro case.

Sfiorata pertanto la tragedia. Purtroppo in città si contano molti palazzi disabitati e in condizioni di estrema fatiscenza, soprattutto nel vecchio centro storico. I proprietari, laddove esistono ancora, non hanno i mezzi né per abbatterli né per ristrutturarli. E né il Comune può intervenire al loro posto, anche per mancanza di risorse. Occorrerebbe, pertanto, un intervento da parte dello Stato per sanare situazioni incancrenitesi nel tempo.