Omicidio consumatosi poche ore fa in un ristorante a Melito di Napoli, in via Lavinaio.

Un uomo è stato freddato a colpi d'arma da fuoco nel locale, davanti ai clienti che stavano consumando il pranzo.

Stando alle prime notizie, la vittima, 57 anni, sarebbe legata al clan camorristico degli Amato-Pagano, ala degli scissionisti di Secondigliano attiva nella zona per il controllo degli affari illeciti.

Sul delitto indagano i carabinieri.