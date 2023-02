A cura della Redazione

Scritta ingiuriosa nei confronti di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli. E' apparsa a Torre Annunziata, città in cui risiede, su un muro in via Fusco, all'esterno della sede dell'associazione Pride Vesuvio Rainbow a tutela dei diritti LGBTQ+. La frase, altamente offensiva e denigratoria e, naturalmente, priva di ogni fondatezza, è stata prontamente cancellata dopo l'immediato intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine.

(La scritta - che abbiamo oscurato per non dare voce agli imbecilli - apparsa in via Fusco)

Sannino ha sporto denuncia alla Polizia, che ora indaga per risalire all'autore o agli autori (imbecilli è il termine giusto) del deprecabile gesto.

"Solidarietà e vicinanza ad Antonello Sannino. E' indispensabile combattere ogni forma di intolleranza e di incitazione all'odio - ha commentato Paolo Persico, commissario cittadino del Partito Democratico -. Sono preoccupanti i segnali di ripresa di violenza e di prevaricazione in nome di fanatismi religiosi, politici o culturali. Ci batteremo sempre, con determinazione e tenacia, per difendere i valori universali di democrazia,di libertà e di solidarietà - conclude Persico - che sono a fondamento dell'epoca moderna".