A cura della Redazione

Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un uomo di 87 anni è morto ieri sera in via Scappi.

Da una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, l'anziano, F.S., sarebbe stato investito da un motociclo elettrico mentre stava attraversando la strada.

Per l''87enne non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo dei soccorsi immediatamente dopo l'incidente. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale e le forze dell'ordine, per effettuare i rilievi. A rimanere ferito nell'impatto il centauro, trasferito all'Ospedale del Mare con una ferita alla nuca. L'uomo sarebbe in gravi condizioni ma al momento non in pericolo di vita.

Il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio stradale. Sulla salma della vittima verrà effettuata l'autopsia.