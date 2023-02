A cura della Redazione

Era evaso dai domiciliari, a cui era ristretto nella città di Però, in provincia di Milano, lo scorso 30 gennaio. Massimiliano Sestito, killer della 'Ndrangheta è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Napoli.

I militari lo hanno individuato alla stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia.

L'uomo aveva già scontato 30 anni di carcere per l'omicidio di un carabiniere avvenuto nel 1991 a Soverato. Attualmente è imputato nel processo per il delitto di un boss, ucciso a Roma nel 2013 per questioni legate al traffico di droga.