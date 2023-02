A cura della Redazione

Parziale crollo dell’immobile di via Parini, angolo via Rosselli: il Comune stanzia 100mila euro per la messa in sicurezza.

Come si ricorderà, il 22 gennaio scorso ci fu un parziale crollo del palazzo, peraltro disabitato, con l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci furono feriti, ma i residenti di altre abitazioni attigue furono costretti a lasciare la loro casa per motivi precauzionali.

Intanto il Comune, con un’ordinanza del 29 novembre dell’anno scorso, aveva già ordinato ai proprietari di mettere in sicurezza l’immobile in seguito ad un piccolo crollo avvenuto il 27 novembre. Nessuna risposta, però, da parte loro. Ecco quindi il provvedimento assunto il 3 febbraio scorso di stanziare 100mila euro, con un prelievo dal fondo di riserva, per mettere in atto gli interventi volti all’eliminazione del pericolo. Il Comune si riserva naturalmente di intraprendere azioni volte a rivalersi sui proprietari.