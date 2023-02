A cura della Redazione

Vasto incendio sull'isola d'Ischia, sul cosiddetto Montagnone, tra Ischia e Casamicciola. Sul posto i vigili del fuoco che stanno domandò le fiamme alimentate dal vento.

Da chiarire se sia trattato di un atto doloso, dal momento che il fuoco si è sviluppato in punti diversi. Creato un cordone di sicurezza per le abitazioni in prossimità del focolaio, in particolare quelle di via Quercia.

"Si tratta dell'ennesimo schiaffo al nostro patrimonio boschivo - dichiarano il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli con il responsabile locale di Europa Verde Mariarosaria Urraro -. Un danno enorme che si somma ai disastri e tragedie degli ultimi mesi. Se l'incendio fosse di origine dolosa gli autori sarebbero dei veri e propri criminali. Purtroppo a causa del forte vento le fiamme si stanno espandendo in modo drammatico e gli interventi di spegnimento sono complicati visto che si è fatto anche buio".