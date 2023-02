A cura della Redazione

Truffa da oltre un milione di euro al Servizio Elettrico Nazionale (del gruppo Enel) messa in atto da un ex dipendente. A smascherarla è stata la Guardia di Finanza di Napoli, coorcinate nelle indagini dalla Procura di Napoli Nord. Ai domiciliari finisce un 50enne di Calvizzano, che lavorava per la società di energia elettrica, poi licenziato.

Le investigazioni sono partite a seguito della denuncia del fornitore del servizio dopo numerosissime bollette non pagate da parte di ignari utenti, risultati dunque morosi per oltre 1,2 milioni di euro, soldi che avrebbe dovuto incassare il gestore.

Il modus operandi dell'indagato consisteva nel presentarsi ai titolari di diverse attività commerciali in qualità di agente di commercio nel settore, proponendo contratti a tariffe più vantaggiose e inducendo così i clienti a cambiare gestore e a firmare contratti di fornitura dell'energia elettrica con un delle società a lui riferibili.

Dopo aver concluso gli accordi, il 50enne richiedeva all'erogatore originario l'attivazione dei rapporti di fornitura, indicando come contraente le società a lui riconducibili, direttamente o per interposta persona, e fornendo come POD (il punto di fornitura che identifica l'utenza) gli indirizzi dove erano ubicati i locali nelle disponibilità dei clienti che aveva "raggirato".

In tal modo, l'erogazione di energia proseguiva normalmente ma l'indagato incassava i corrispettivi che invece spettavano al fornitore originario. Così, i clienti si sono ritrovati a non aver pagato le bollette per la cifra consideravole di più di 1,2 milioni di euro.

Per addivenire al suo scopo e rendere il tutto più "credibile", l'uomo aveva costituito circa 15 società, stipulando oltre 400 contratti a prezzi convenienti per 182 punti di fornitura e, per evitare le azioni di distacco dell'energia elettrica a seguito delle morosità riscontrate, aveva inviato tempestivamente all'ente erogatore (il SEN) richieste di volture di contratto e/o distinte di pagamento contraffatte, attestanti il versamento degli insoluti.