A cura della Redazione

Nell'ambito di un'articolata attività di indagine, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, nella mattinata hanno eseguito numerose perquisizioni nei confronti di soggetti indiziati di appartenere, a vario titolo, ad una associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse e al riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti.

Sono state effettuate 74 perquisizioni in numerose città della Campania con l'impiego di circa 200 unità operative delle Fiamme Gialle, tra cui cinofili e personale specializzato "Antiterrorismo e Pronto Impiego".

Allo stato, l'operazione ha permesso di sottoporre a sequestro, tra l'altro, circa 170.000 euro in contanti, 11 apparecchi e congegni da intrattenimento tipo "slot" manomessi e scollegati dalla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (alcuni dei quali dotati di "doppia cassa" per occultare la raccolta), numerose schede utilizzate per alterare gli apparecchi della specie e 2 postazioni abusive di sale scommesse, collegate a siti vietati all'interno di esercizi commerciali.