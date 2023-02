A cura della Redazione

Furto nella notte tra sabato e domenica all’interno di un’ambulanza della Misericordia.

I ladri sono penetrati nell’area di sosta degli automezzi dell’associazione di volontariato in via Torretta di Siena a Torre Annunziata, dove hanno infranto il vetro anteriore di un’ambulanza da poco acquistata e portato via la centralina dei comandi del veicolo sanitario. In sostanza il cervello dell’ambulanza, rendendola di fatto inutilizzabile.

Il danno ammonta intorno ai 5-6 mila euro, e la cosa ancor più grave è che l’automezzo non era assicurato contro il furto.

La scoperta solo questa mattina, con la denuncia al Commissariato di Polizia. Il ladri hanno lasciato sul posto gli attrezzi per smontare la centralina, e proprio su questi si sta concentrando l’attenzione degli investigatori per poter risalire agli autori del furto.