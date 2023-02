A cura della Redazione

Tragedia a Napoli, consumatasi ieri sera. Un uomo ha aggredito la madre in casa, nel centro storico. Il compagno della donna, rimasto anche lui ferito nel provare a difenderla, si reca al Commissariato Vicaria-Mercato per denunciare l'accaduto. Arriva però anche l'aggressore che tenta di accoltellarlo alla gola. A quel punto interviene un agente che prova a bloccarlo e disarmarlo ma viene lui stesso ferito da un fendente alla gamba. Poi si consuma il dramma: un altro poliziotto, accortosi che il soggetto sta per colpire anche una volta il collega con l'arma bianca, spara e l'aggressore viene ferito gravemente alle gambe.

Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, per lui non ci sarà nulla da fare.

Nello stesso nosocomio vengono medicati l'agente ferito e il compagno della donna. Entrambi sono stati dimessi.