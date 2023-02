A cura della Redazione

Incendio in un appartamento a Napoli, ubicato in uno stabile in piazza Garibaldi.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme, divampate al terzo piano.

Con l'utilizzo di una autoscala sono state portate in salvo 3 persone bloccate per via del fumo ai piani superiori.