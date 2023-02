A cura della Redazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e della Squadra Mobile, con il supporto delle Unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via Pessina a San Giorgio a Cremano presso l’abitazione di una donna sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti ed hanno rinvenuto 15 involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 575 euro.

C.L., 64enne di San Giorgio a Cremano, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.