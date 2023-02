A cura della Redazione

Bar e gioielleria sanzionati a Torre Annunziata. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli hanno effettuato controlli amministrativi nella città oplontina.

Nel corso dell’attività, I poliziotti hanno effettuato verifiche in una gioielleria di via dei Mille ed hanno accertato che il titolare non aveva il registro di carico e scarico dei preziosi, pertanto lo hanno sanzionato.

Inoltre, gli agenti hanno controllato un bar di via Marconi in cui vi era una porta basculante che consentiva di accedere ad una sala in cui hanno rinvenuto 6 apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La titolare del locale è stata sanzionata per 66mila euro mentre le slot con il relativo incasso, pari a 1.496 euro, sono stati sequestrati.

(foto di repertorio)