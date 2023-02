A cura della Redazione

Truffa aggravata ai danni di una anziana, due arresti a Sorrento. I carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un provvedimento di restrione ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di due persone che, in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora individuati, avrebbero raggirato una donna 87enne di Sant'Agnello.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, ed espletate dai militari dell'Arma sorrentina, hanno ricostruito i fatti avvenuti il 13 aprile scorso.

La vittima era stata contattata per telefono da un soggetto che aveva finto di esserne il nipote, chidendole di preparare una somma di denaro necessaria per acquistare un computer. Poi, da un sedicente corriere che era giunto presso la sua abitazione ritirando il denaro (920 euro in contanti) e gli oggetti in oro con l'aiuto di un complice che lo attendeva in auto in sosta sotto casa.

Grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato i presunti autori del raggiro che, nella data dello stesso, si trovavano proprio nei pressi dell'abitazione della donna. Uno degli indagati, essendosi presentato alla anziana per ritirare soldi e monili, è stato anche riconsociuto dalla 87enne.