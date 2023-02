A cura della Redazione

Incendio nella notte tra sabato e domenica negli uffici del deposito del Maschio Angioino a Napoli.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 nella Torre dell'Oro, e - secondo quanto riferisce in una nota il Comune - sarebbero state appiccate intenzionalmente. Danni arrecati ad alcuni documenti.

"La Pinacoteca e la Sala della Loggia non sono state raggiunte dalle fiamme - si legge ancora nel comunicato di Palazzo San Giacomo -. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, agenti della Polizia Municipale, le forze dell'ordine e il dirigente del Servizio Cultura Massimo Pacifico. Il sindaco Gaetano Manfredi è stato costantemente aggiornato sullo svolgimento delle operazioni. Intorno alle 4.30 l'incendio è stato domato".

L'area interessata, laterale rispetto all'ingresso del pubblico, è stata posta sotto sequestro. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare gli autori del gesto. In mattinata, per verificare i danni alla struttura, si sono recati per un sopralluogo l'assessore al Turismo Teresa Armato e il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo.

Domattina il museo civico di Castel Nuovo resterà regolarmente aperto al pubblico.