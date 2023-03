A cura della Redazione

Due persone sono morte in un incidente stradale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, cinque veicoli coinvolti, su un tratto della strada statale 162/dir del Centro Direzionale, asse viario della Città Metropolitana di Napol, che collega il quadrante nord orientale dell'hinterland napoletano al centro direzionale e alla Tangenziale di Napoli.

L'arteria è stata chiusa al transito, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli

Sul luogo si è portato il personale di Anas, 118 e Forze dell'Ordine. Al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentati, oltre che di pulizia del piano viabile, è stata ripristinata la regolare circolazione.

Le vittime sono una ragazza di 30 anni, seduta sul sedile passeggero di una Fiat 500 e l’autista 27enne di una Citroen C4. Lui è di Cervino, paese del casertano ad est di Maddaloni, lei è di Massa Lubrense in provincia di Napoli