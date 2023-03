A cura della Redazione

Arrestato questa mattina, lunedì 6 marzo, il 47enne Luigi Alfano, già noto alle Forze dell’ordine, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

L’attività di indagine, condotta dai carabinieri ella Compagnia di Castellammare di Stabia, ha consentito di raccogliere a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico Alfano, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, avrebbe ceduto numerose doti di cocaina e crack ad un tossicodipendente della zona, consegnando lo stupefacente a domicilio, anche quando l’assuntore era sottoposto a regime di arresti domiciliari. Per ridurre i tempi di consegna ed eludere i controlli, in alcune occasioni l’indagato avrebbe lanciato la droga sul balcone del suo cliente, dando poi indicazioni via cellulare su come recuperare la dose.

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’applicazione del braccialetto elettronico.