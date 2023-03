Una volpe è stata trovata priva di vita sul marciapiede adiacente all’ex pastificio Vitagliano in corso Vittorio Emanuele III. La segnalazione è giunta questa mattina al Comando dei Vigili urbani che ha provveduto a mandare sul posto una pattuglia di agenti.

La volpe è stata quasi sicuramente investita da un’auto e sbalzata sul marciapiede, visto che riportava ampie ferite all’addome. Ed è molto probabile che l’incidente sia avvenuto durante la notte, considerato che la volpe è un animale notturno, anche se non è raro vederlo girovagare durante le ore diurne. Considerata schiva e timorosa, trova spesso riparo nei cespugli e in quelle zone dove c’è molta fauna selvatica. Quindi resta un mistero la sua presenza in una zona così urbanizzata.

Sul posto è intervenuta anche l’Asl per la rimozione del povero animale.