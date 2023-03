A cura della Redazione

Coppia di ladri arrestata dai carabinieri della Compagnia di Sorrento. La donna è stata presa a Pagani e ristretta ai domiciliari, in provincia di Salerno, all'uomo, invece, l'ordinanza di custodia cautelare, sempre ai domiciliari, è stata notificata in carcere a Ballizzi Irpino, dove è attualmente ristretto per altra causa.

Le indagini, svolte dai militari dell'Arma di Vico Equense, coordinati dalla Procura della Repubblica oplontina, hanno consentito di identificare i due quali autori di tre furti, commessi l'8, l'11 e il 14 ottobre 2022 a Vico Equense. Le vittime si erano recati dai carabinieri per sporgere denuncia del trafugamento dei loro veicoli, parcheggiati in strada.

Grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza cittadina, gli investigatori hanno ricostruito che la coppia si trovava nelle zone in cui furono perpetrati i furti.

L'8 e l'11 ottobre, i due soggetti avrebbero rubato in concorso fra loro un'auto e un ciclomotore. L'uomo, invece, sarebbe l'autore del furto commesso il 14 ottobre, insieme ad un complice non identificato, di un motoveicolo del quelae si sarebbe impossessato dopo che il proprietario lo aveva parcheggiato nei pressi di un ngozio in cui si era recato.