A cura della Redazione

Due arresti per un omicidio avvenuto nel 2006 a Napoli. La nazionale italiana vince i Mondiali di calcio, durante i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio un ragazzino con una bandiera, viene ucciso poco dopo. I Carabinieri eseguono 2 misure cautelari, in manette i fratelli Torino, Nicola di 43 anni e Luigi di 45 anni.

Ad eseguire il provvedimento, i militari della Compagnia di Napoli Vomero, coordinati nelle indagini dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Entrambi gli indagati - Nicola è già detenuto per altra causa - sono ritenuti gravemente indiziati dell’omicidio di Michele Coscia, commesso con l’aggravante del metodo mafioso il 9 luglio del 2006.

Dalle indagini è emerso che Coscia, sventolando una bandiera, avrebbe urtato per errore il fratello allora minorenne di Luigi e Nicola.

Questi ultimi, perciò, avrebbero raggiunto e ucciso la vittima in presenza di molte altre persone, due delle quali rimasero accidentalmente ferite.