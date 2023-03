A cura della Redazione

Bandiere e gadget contraffatti del Napoli, alcuni già celebranti il terzo scudetto che resta ancora da conquistare matematicamente.

I carabinieri della Compagnia di Casoria hanno effettuato controlli nel corso di un servizio a largo raggio tra la stessa Casoria ed Afragola.

Nei pressi della rotonda di via Giovanni Pascoli, un uomo del posto è stato sanzionato poiché sorpreso a vendere abusivamente su area pubblica bandiere, sciarpe e diversi altri articoli da tifo. Tutta la merce è stata sequestrata.

In via Principe di Piemonte, invece, un 48enne è stato denunciato in quanto stava accendendo la miccia di 2 batterie di fuochi d'artificio.