A cura della Redazione

La Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di Acerra hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla DDA di Napoli a carico di due persone.

Sono gravemente indiziate del reato di tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione di stampo camorristico denominata clan Veneruso, operante a Casalnuovo, Volla e zona limitrofe.

Le condotte estorsive sarebbero state poste in essere dal mese di settembre 2022 in danno di un imprenditore edile nei confronti del quale, mediante minacce, gli indagati avrebbero preteso il pagamento di tangenti per ogni appartamento costruito nonché l’esecuzione gratuita di lavori presso l’abitazione di uno dei fermati.