A cura della Redazione

Spari a Torre Annunziata, un ferito. Un 44enne oplontino, L. G., con diversi precedenti, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava - stando alla versione fornita ai militari dell'Arma che indagano sull'accaduto - in via Torretta di Siena, nei pressi del cimitero.

I carabinieri della Compagnia torrese sono infatti intervenuti ieri sera presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove l'uomo era stato portato. Sarebbero 4 i proiettili che lo hanno colpito in diverse zone del corpo. Le sue condizioni, sebbene le ferite siano gravi, fortunatamente non sarebbero tali da considerarlo in pericolo di vita.

Il 44enne ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina, gli inquirenti però vogliono vederci chiaro e non escludono altre piste.

L'uomo è stato poi trasferito all'Ospedale del Mare di Ponticelli per essere sottoposto ad alcuni interventi chirurgici.

L'episodio segue quello di una settimana fa, con colpi d'arma da fuoco esplosi nel quartiere Penniniello verso una palazzina. Sintomo che stiamo assistendo ad una preoccupante recrudescenza criminale in città.