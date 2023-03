A cura della Redazione

Spaventato da un camion, cavallo sbalza il suo fantino e corre all'impazzata, ma i poliziotti riescono a bloccarlo.

È accaduto nella mattinata di oggi lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Al passaggio di un mezzo pesante, il cavallo ha improvvisamente cambiato direzione, andando a sbattere con la ruota del trasportino contro il marciapiede.

Il fantino, stabiese, è stato sbalzato a terra ed è rimasto lievemente ferito, come il cavallo che, spaventato, ha cominciato a correre. Fortunatamente sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati in alcuni controlli in zona. Nonostante il pericolo, gli agenti sono riusciti a bloccare e tranquillizzare l'animale e a soccorrere il fantino. Ora entrambi stanno bene.