Coppia stazionava in un camper in via Prota, tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Nulla di eclatante se non fosse per il fatto che quel veicolo era stato segnalato alle forze dell'ordine il giorno prima per aver forzato un posto di blocco e, successivamente, si era introdotto all'interno del Tribunale oplontino, arrivando fino a pochi metri dall'ingresso pedonale, per poi fuggire.

Sono circa le 23 di ieri quando i carabinieri lo notano e procedono con discrezione. All’interno del mezzo c'erano un uomo e una donna, rispettivamente di Pagani e Pompei. Lui ha 51 anni mentre lei 29, e sono palesemente ubriachi o hanno assunto sostanze stupefacenti. Non “gradiscono” di essere controllati e si avventano sui militari.

Dopo non poche difficoltà i due vengono bloccati. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per il 51enne è stato necessario l’intervento del 118 con un Trattamento Sanitario Obbligatorio all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il camper è stato sequestrato. Tre carabinieri hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni ma fortunatamente stanno bene.