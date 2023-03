A cura della Redazione

Una lite in un circolo ricreativo, ferito un 50enne che aveva provato a fare da paciere. E' accaduto a Roccarainola, in provincia di Napoli, nella giornata di ieri.

Il litigio sarebbe avvenuto all'esterno del locale, tra un 49enne ed un 52enne, quest'ultimo il gestore dell'attività. Il primo gli avrebbe esploso contro 4 colpi di pistola, senza tuttavia colpirlo, ma un proiettile ha raggiunto il 50enne che era intervenuto nel frattempo per sedare gli animi. L'uomo è stato ferito alla gamba e trasportato in ospedale a Nola, le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri della Compagnia nolana, che indagano sull'accaduto, hanno arrestato il 49enne e sequestrato la pistola, una calibro 7.65 con tre cartucce ancora inserite nel caricatore. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione dell'indagato, i militari hanno poi rinvenuto 63 cartucce dello stesso calibro, cinque grammi di marijuana, sette coltelli, sei pugnali, una mazza da baseball, un machete, una katana e sei dosi di metadone.

Le accuse nei confronti del 52enne sono di tentato omicidio e porto illegale di armi.

