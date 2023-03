A cura della Redazione

Ci sono anche Vincenzo e Marco Di Lauro, figli del boss Paolo (detto ciruzzo 'o milionario) tra le 16 persone destinatarie di una misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea. Ben 14 di loro erano già detenute in carcere.

I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo partenopeo, sono relativi alla cosiddetta "seconda faida di Scampia", guerra tra i clan Di Lauro e Amato-Pagano, quest'ultimo composto dagli scissionisti che si erano appunto staccati dal gruppo criminale capeggiato da Paolo Di Lauro.

Una vera e propria mattanza che tra marzo 2007 e gli inizi del 2008 insanguinò le zone di Scampia e Secondigliano.

Gli inquirenti hanno individuato mandanti ed esecutori di ben 8 omicidi compiuti in quella drammatica stagione di sangue.

Vincenzo Di Lauro, indicato nei libri contabili del clan come "F2", in quanto secondo figlio del boss, era libero dal 2015, dopo aver scontato la pena a cui era stato condannato. Era già stato infatti arrestato due volte. Dagli inquirenti viene considerato il reggente del sodalizio criminale. Marco, invece, era già detenuto al 41bis, fu catturato dopo 15 anni di latitanza. Il suo nome in codice era "F4", quarto figlio di Paolo Di Lauro.

Tra i destinatari del provvedimento cautelare, i boss Cesare e Carmine Pagano, e Raffaele Amato. In carcere anche Salvatore Frate, l'unico libero insieme a Vincenzo Di Lauro, esponente del clan dei Vanella Grassi.