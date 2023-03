A cura della Redazione

Hanno provato a rapinargli lo scooter, si è opposto ed è stato ferito gravemente.

E' accaduto a Napoli la sera scorsa, in zona San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici.

L'uomo si era fermato presso un distributore quando per fare carburante, quando è stato avvicinato da due balordi anche loro in sella ad un motorino e ha tentato di difendersi dopo essere stato minacciato con un'arma. Poi uno dei malviventi spara con la pistola che aveva con sé, ferendo gravemente alle gambe il malcapitato.

La vittima, 32 anni, viene soccorsa e trasportata all'Ospedale del Mare a Ponticelli. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.