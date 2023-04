A cura della Redazione

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove un 17enne ha perso la vita preciptando da un tetto di un capannone industriale in disuso in via Giovanni Falcone.

Sul posto sono giunti i carabinieri e personale del 118, allertati da due amici che si trovavano con lui.

Le indagini dovranno ricostruire cosa sia accaduto e perché il ragazzo si trovava sul tetto. Forse una "sfida" o, come si dice, una "challenge", una sorta di "gioco" pericoloso e azzardato. Sta di fatto che, sotto il peso del giovane, un pannello di plastica ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto.