La Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia ha sequestrato oltre 2 milioni di euro ad una società con sede a Gragnano e ai suoi tre legali rappresentanti.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ha rigurdato una Srl attiva nel settore della consulenza per la gestione logistica aziendale.

Indagati i tre amministratori per omesso versamento IVA e ritenute sui lavoratori, per gli anni di imposta dal 2017 al 2019, per un totale complessivo di 2.321.229,70 euro.

Al momento, sono stati sequestrati 313.027,00 euro ponendo il vincolo giudiziario sulle quote societarie e su 10 veicoli riconducibili agli indagati.

Le Fiamme Gialle stanno verificando le disponibilità sui conti correnti bancari degli stessi.