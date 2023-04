A cura della Redazione

Tre persone arrestate a Giugliano, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti per sedare una lite, sorta, a quanto pare, per motivi di viabilità: da un lato un 23enne di Giugliano, dall'altro padre e figlio, di 52 e 18 anni, di Villaricca.

Il tutto sarebbe nato da una precedenza non rispettata.

Il 23enne prima insulta il 18enne, poi prende una mazza dall'auto e spacca il parabrezza della vettura su cui viaggiava il giovane, che viene anche colpito ad un braccio. Poi torna a casa. La vittima chiama il padre e, insieme, raggiungono l'abitazione dell'aggressore. A questo punto, scoppia la rissa. Ad avere la peggio sono il padre e il figlio, per loro prognosi, rispettivamente, di 5 e 10 giorni, il 23enne, invece, è stato medicato sul posto dal 118.

Nell'auto del 23enne i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball, un coltello con lama seghettata e un tubo di rame ripiegato.

Tutti e tre, incensurati, sono stati sottoposti ai domiciliari. Dovranno comparire dinanzi al giudice.