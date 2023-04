A cura della Redazione

Un incendio ha distrutto circa 350 pannelli fotovoltaici collocati sul tetto di un'azienda ubicata nell'area industriale di Teverola, in provincia di Caserta.

Le fiamme sono divamapte nel pomeriggio di ieri e sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, un'autobotte e un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando.

La superficie interessata dall'incendio era di circa 1.000 mq.

I pompieri sono riusciti a spegnare in breve tempo il rogo e a far sì che non interessasse l'attività all'interno del capannone sottostante.