Chiusa attività di ristorazione avviata nei locali della struttura per ricevimenti "Villa L'Oasi di Rovigliano" in via Mortelleto a Torre Annunziata.

L'ordinanza è stata emanata dal dirigente dell'Area Tecnico-Urbanistica - SUAP del Comune oplontino a seguito del riscontro della presenza di opere edili (manufatti) realizzate "in assenza di titoli edilizi e pertanto non conformi a norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie nonché di tutela della sicurezza pubblica" e "prive di licenza di esercizio", si legge nel provvedimento.

Sull'immobile in questione gravavano sia istanze di condono presentate dai rappresentanti legali della società gerente la struttura, e relativi pareri negativi di accoglimento espressi dall'Area Tecnico-Urbanistica, oltre a diverse ordinanze di demolizione.

Tra gli interventi oggetto di contestazione da parte del Comune, una "tettoia in ferro coperta da lamiere chiusa ai lati, adibita a laboratorio artigianale con annesso corpo uffici, occupante una superficie di circa 556 mq" ed "una tettoia in ferro con lamiera coibentata e cambio di destinazione d'uso (ristorante - sala polivalente) di circa 315 mq".

I ricorsi presentati dalla controparte al TAR, per ottenere l'annullamento delle determinazioni di rigetto delle istanze di condono, sono stati respinti dagli stessi giudici amministrativi.

Contro il provvedimento di cessazione dell'attività, adesso, gli interessati potranno rivolgersi al TAR entro 60 giorni.

L'ordinanza, a cura del Suap, è stata pubblicata in data odierna, 12 aprile 2023, all'Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata.