Ergastolo per Elpidio D'Ambra, il 31enne che l'1 febbraio 2022 uccise strangolandola Rosa Alfieri, di 23 anni. L'omicidio si consumò in un appartamento, preso in fitto dall'imputato da un parente della ragazza, a Grumo Nevano, provincia di Napoli.

La giovane fu attirata nell'abitazione dell'omicida con una scusa e - stando a quanto ricostruito dall'accusa - si sarebbe ribellata ad un tentativo di violenza sessuale.

Subito dopo il delitto, D'Ambra era fuggito per poi essere bloccato poche ore più tardi da Polizia e Carabinieri a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Confessò tutto agli investigatori.

La Procura di Napoli Nord aveva chiesto il carcere a vita, la Corte d'Assise di Napoli ha accolto dunque la tesi degli inquirenti condannando il 31enne per omicidio.