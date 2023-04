A cura della Redazione

Cinque indagati per un furto in una gioielleria di Vico Equense avvenuto il 28 giugno 2022. Tre uomini arrestati (due finiscono in carcere, un altro ai domiciliari con braccialetto elettronico), due le donne sottoposte all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutti sono originari dell'area di Napoli.

L'indagine, espletata dai carabinieri della Compagnia di Sorrento coadiuvati dai colleghi della Stazione vicana, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

I cinque avrebbe rubato monili in oro e gioielli dal valore di circa 35mila euro e denaro contante per 18mila euro.

Il titolare della gioielleria aveva denunciato il furto e così sono partite le investigazioni. E' stato ricostruito dagli inquirenti che, nei giorni precedenti all'azione delittuosa, a più riprese e alternandosi tra loro, gli indagati si sarebbero recati nell'attività commerciale e presso le sue vicinanze, in modo da effettuare dei sopralluoghi. In tal modo, avrebbero appreso le abitudini del titolare e fotografato la serratura della porta d'ingresso del negozio, la cassaforte e un mazzo di chiavi, utilizzato dal gioielliere per aprirla, al fine di realizzarne una copia. Il giorno del furto, proprio con quella chiave copiata, i cinque sono entrati in gioielleria approfittando della momentanea assenza del commerciante, riuscendo così a trafugare gioielli e soldi.

Nel corso delle perquisizioni effettuate, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni indumenti indossati dagli autori del furto il giorno in cui è avvenuto nonché quattro anelli di verosimile provenienza illecita.