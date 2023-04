A cura della Redazione

Era da solo in casa, mentre la nonna era uscita per la spesa. Bussano alla porta, Mario (nome di fantasia), 20 anni, va ad aprire. Davanti a lui si presentano due uomini ben vestiti. Il ragazzo viene scaraventato dentro, bloccato, imbavagliato e legato ad una sedia. I due vogliono sapere dove la nonna tiene i soldi. Il giovane, a causa dello spavento, non riesce a rispondere. I due allora prendono quel che possono e scappano via.

E’ accaduto questa mattina, martedì 18 aprile, in via Rocco a Torre Annunziata. La vittima è riuscita a liberarsi solo quando la nonna è tornata a casa. L’increscioso episodio è stato denunciato agli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata che, sentito il ragazzo, hanno subito avviato le indagini.

Senza volere creare inutili allarmismi, consigliamo ai cittadini di aprire la porta solo a persone di cui si conosce l’identità, perché quasi sicuramente gli stessi farabutti ritenteranno il “colpo” in qualche altra zona della città.