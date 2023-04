A cura della Redazione

Avrebbe ucciso la vicina di casa per un litigio scoppiato per futili motivi. S. R., una donna di 47 anni, è stata sottoposta a fermo del pubblico ministero in quanto grava ente iniziata del delitto.

Questo pomeriggio, in via Vicinale Santaniello a Pianura, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato locale di Polizia hanno rinvenuto il corpo senza vita di Rosa Gigante, 73 anni.

Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le immediate attività di indagine hanno consentito di individuare numerosi indizi di reità in capo all'indagato - vicina di casa - che avrebbe, probabilmente all’epilogo di un litigio nato per futili motivi, prima aggredito e poi ucciso l’anziana.