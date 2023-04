A cura della Redazione

Cavallo galoppa contromano sulla Tangenziale di Napoli: stupore e incredulità degli automobilisti nel trovarselo davanti all'improvviso.

E’ accaduto stamattina intorno alle 8,30. Un cavallo sbizzarrito correva contromano in direzione Napoli nel tratto di Tangenziale tra il Vomero-Agnano. Molti automobilisti se lo sono trovato davanti e per poco non venivano coinvolti in un incidente.

Si tratta di un esemplare fuggito dalle stalle del vicino Ippodromo di Agnano. Subito è scattato l'allarme grazie alle segnalazioni degli automobilisti e al sistema di videosorvegliaza della Tangenziale.

Il video e le foto apparse sui social sono diventati virali. Non si è ancora capito dove il cavallo sia potuto entrare in Tangenziale, quasi sicuramente però il suo ingresso non è avvenuto ai caselli di entrata, ma più probabilmente a quelli di uscita, visto che correva contromano.