A cura della Redazione

Sarebbe stata la madre, accidentalmente, a investire la figlia di 7 anni - e non 4 come inizialmente appreso - a Casalnuovo, provincia di Napoli, provocando la morte della bambina.

È quanto emergerebbe da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, accorsi in via Buccafusca dove si è verificata nel pomeriggio la tragedia.

La donna pare stesse facendo retromarcia con la sua auto quando avrebbe preso in pieno la bimba ed un conoscente, rimasto illeso. Per la piccola, purtroppo, non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo del 118.

La salma e la vettura sono state poste sotto sequestro dalla magistratura (l'inchiesta è della Procura di Nola).