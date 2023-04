A cura della Redazione

La Polizia ha arrestato un pregiudicato di origine napoletana, ritenuto l'autore di un furto in abitazione commesso a Striano, in provincia di Napoli, il 7 aprile scorso. L'uomo avrebbe agitato con tre complici, non ancora individuati.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima la quale, allontanatasi di mattina per andare a lavoro, al suo ritorno notava che era stata forzata la porta d'ingresso dell'appartamento e che tutta la casa era stata messa a soqquadro. I ladri avevano anche preso la somma di 2mila euro in contanti custoditi nell'abitazione.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite presso un distributore di carburante ubicato nelle vicinanze dell'abitazione della vittima, hanno permesso agli investigatori della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura oplontina di individuare la vettura con cui i malviventi erano giunti sul posto e risalire dapprima all'intestatario della stessa e successivamente all'utilizzatore del veicolo.

Mediante, poi, intercettazioni, riscontri con altre immagini e consultazione di banche dati, gli agenti hanno stretto il cerchio giungendo all'identificazione di uno dei componenti della banda, colui che era alla guida dell'auto.

L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Poggioreale, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.