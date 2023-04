A cura della Redazione

Dieci indagati a Poggiomarino, provincia di Napoli, per indebite percezioni del reddito di cittadinanza. L'Inchiesta è della Procura di Torre Annunziata, ed ha portato al sequestro di beni per oltre 60mila euro, eseguito dai carabinieri del Gruppo oplontino.

Le accuse mosse, a vario titolo, sono di truffa aggravata.

I militari dell'Arma stanno anche effettuando perquisizioni personali e locali.

Per gli inquirenti, i soggetti coinvolti avrebbero ottenuto il sussidio statale in assenza di alcuni requisiti necessari, per un importo complessivo di 60.720,45 euro, nel periodo compreso tra i mesi di maggio 2019 e marzo 2021.