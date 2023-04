A cura della Redazione

Morto in casa, indagini in corso. Il cadavere di un giovane di circa 30 anni è stato ritrovato in mattinata dalla mamma in via Cavour, a Torre Annunziata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Torre Annunziata per avviare gli accertamenti.

Dai primi riscontri, pare che l'uomo - di cui non si conoscono ancora le generalità - sia morto per un malore. Non è escluso che il magistrato di turno presso la Procura di Torre Annunziata possa disporre l'autopsia.